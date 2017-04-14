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الجمعة 14 ابريل 2017 12:07 مساءً
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التضامن تغلق دار «الشيخ حسن» لرعاية الأيتام بمدينة نصر
غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى

لسوء رعاية الفتيات

التضامن تغلق دار «الشيخ حسن» لرعاية الأيتام بمدينة نصر

الجمعة، 14 ابريل 2017 11:51 م
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى إغلاق دار الشيخ حسن لرعاية الأيتام بمدينة نصر، وذلك فى إطار ما رصده فريق التقييم الميدانى بالوزارة من مخالفات فنية داخل الدار من سوء رعاية البنات من كل أوجه الرعاية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى عدم توافر جهاز وظيفى متخصص، حيث تبين عدم وجود صيدلية بالدار إلى جانب اكتشاف انتهاء صلاحية الأدوية الموجودة، وعدم توافر غرفة للعزل الطبى، كما تبين من خلال البحث استغلال البنات فى أعمال خارج الدار.
ويأتى ذلك فى إطار قيام الوزارة بتقييم مؤسسات الرعاية ونزول فرق ميدانية من الباحثين لتقييم ورصد الواقع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومن ثم إجراء التدخلات اللازمة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وأوجه الرعاية المختلفة.
وأضافت وزارة التضامن أنه تم سحب الأبناء من الدار وعددهم 5 بنات من سن 3 سنوات حتى سن 15 سنة، وإيداعهن فى دار الابتسام بمدينة نصر ويأتى هذا حرصا من الوزارة على تهيئة الأجواء المناسبة لتنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة وإيداعهم دور رعاية تكفل لهم جودة الرعاية بكل صورها.

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