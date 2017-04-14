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مفاجأة.. واشنطن «نسقت» مع أفغانستان قبل إلقاء «أم القنابل»
الطيران الامريكي

مفاجأة.. واشنطن «نسقت» مع أفغانستان قبل إلقاء «أم القنابل»

الجمعة، 14 ابريل 2017 11:49 م

أكد الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله أن إلقاء الجيش الأمريكي لأكبر قنبلة غير نووية شرق البلاد تم بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية.

وقال عبد الله - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - إنه تم تنفيذ هذه العملية بعناية كبيرة لتجنب وقوع أي أضرار في صفوف المدنيين.

وكان مسئولون أفغان قد أعلنوا في وقت سابق مقتل 36 من عناصر تنظيم “داعش” جراء إلقاء الجيش الأمريكي لأكبر قنبلة غير نووية شرق البلاد.

وقد أسقط الجيش الأمريكي أمس (الخميس) أكبر قنبلة غير نووية على مواقع لتنظيم “داعش” في إقليم “نانجارهار” شرق أفغانستان، وذلك بعد أيام من مقتل جندي أمريكي خلال عمليات ضد التنظيم في أفغانستان.

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