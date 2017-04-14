مقتل مفتي «داعش» بقصف جوي في الموصلالجمعة، 14 ابريل 2017 11:27 م
وجهت القوات المسلحة العراقية، ضربة كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي عن طريق قتل كوادره المتقدمة.
واكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري مقتل المدعو عبدالله البدراني الملقب بأبي ايوب العطار المفتي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.
من جانبها قالت خلية الاعلام الحربي انه وفقاً لمعلومات خلية استخبارات وأمن عمليات قادمون يانينوى قامت طائرات اف 16 العراقية بدك اوكار الاٍرهاب من خلال العديد من الضربات الجوية والتي اسفرت عن تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية التي تنعقد فيه اجتماعاتهم .
كم تم استهداف تجمع كبير للارهابيين ما أدى الى قتل العديد منهم في قرية الابغالة التي تقع غرب الساحل الأيمن للموصل بجانب تدمير مركز قيادة وسيطرة يستخدم كمستودع للاسلحة ووكرين يستخدمان للاجتماعات ومستودع للأسلحة ومركز قيادة وسيطرة ونتج عنها قتل العديد من الإرهابيين وأعطاب جميع الأسلحة والإعتدة التي كانت بداخلها في قرية الحلية التي تقع غرب الساحل الأيمن للموصل.
الى ذلك اعلنت قيادة العمليات المشتركة تحرير 60% من احياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وفيما أوضحت بان القوات الأمنية تتقدم بدقة وحذر في منطقة الموصل القديمة نظرا لطبيعتها الجغرافية ولاكتظاظها بالسكان، فقد اشارت الى ان تقدم القوات المحررة مستمر دون توقف.
وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في حديث صحفي ان “القوات المشتركة حررت نحو 60% من احياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل وما تبقى هو 40% فقط”، مشيراً الى ان “القوات الأمنية تتقدم بدقة وحذر في منطقة الموصل القديمة نظراً لطبيعتها الجغرافية ولاكتظاظها بالسكان حيث ان الهدف الأساسي لدينا هو تحرير الانسان قبل تحرير الأرض”.
واوضح رسول، ان “ضيق الازقة في الموصل القديمة يمنع استخدام العجلات المصفحة وبالتالي يكون التقدم من خلال الراجلة وقد تم الاستعانة بالقناصين لتحديد مواقع الإرهابيين وابعاد خطرهم عن المدنيين”، مبينا بان “تقدم القوات المحررة مستمر دون توقف”.
وكانت قطعات الشرطة الاتحادية قد توغلت، اليوم الخميس، تجاه جامع النوري الكبير في المدينة القديمة بالجانب الايمن لمدينة الموصل.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أن “فوج من الشرطة الاتحادية مدعوماً بالفرقة الآلية المدرعة توغل في المدينة القديمة من محور باب الجديد، باتجاه جامع النوري وقتل 13 ارهابيا ودمر 7 آليات ملغمة”.
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