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حاتم صابر: أساليب «داعش» لا تحسم معركة.. والتنظيم أصبح «مفلس إعلاميا»
العقيد حاتم صابر
العقيد حاتم صابر

حاتم صابر: أساليب «داعش» لا تحسم معركة.. والتنظيم أصبح «مفلس إعلاميا»

الجمعة، 14 ابريل 2017 11:26 م
محيط - خالد الريس

أكد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن التنظيمات الإرهابية تحركت إلى مناطق مأهولة بالسكان لتخفيف ضغط الأجهزة الأمنية عن العناصر المتواجدة بمدن رفح والعريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، موضحا نجاح القوات المسلحة في عمليات مداهمة البؤر الإرهابية بمنطقة “جبل الحلال”.
وأعلن صابر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة،  أن تحرك العناصر الإرهابية إلى المناطق المأهولة للسكان يجعل الإرهابيين يعملون “إعلانا وهميا” بالتواجد في الساحة.
وأشار إلى أن ما أظهرته العناصر الإرهابية بأحد أفلامها “صاعقات القلوب” يدل على عدم قدرة التنظيم الإرهابي على المواجهة العسكرية مع الجيش المصري والاعتماد على أساليب بدائية لا تحسم معركة مثل “القنص عن بعد”، مضيفا أن الفيلم يحتوي على مشاهد مفبركة تدل على افلاس التنظيم “إعلاميا وعسكريا”.
وطالب من الدولة المصرية تقديم الأدلة الدامغة على تورط دول بعينها بدعم التنظيم الإرهابي للمجتمع الدولي.

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