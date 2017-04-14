منافسة شرسة على تنفيذ الربط الكهربائي «المصري - السعودي»الجمعة، 14 ابريل 2017 11:36 م
اتفق المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرانك دوجان الرئيس الإقليمى لشركة “ABB” المتخصصة فى المعدات الكهربائية والآلات الصناعية والأنظمة قطاع الطاقة والخدمات المالية وأنظمة البناء، على توفير احتياجات القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع والتحكمات، كما اتفقا على عقد ورشة عمل في الأسبوع الأول من مايو المقبل لمناقشة “إدارة أصول” قطاع الكهرباء فى مصر.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه خلال اللقاء الذى جمع نائب وزير الكهرباء والرئيس الإقليمى لشركة ” ABB” أول أمس الأربعاء، بمقر الوزرة، ناقش الطرفان فرص التوسع فى التعاون بينهما خاصة فى الفترة المقبلة التى من المقرر أن يدخل خلالها مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى مرحلة جديدة من التنفيذ.
وأوضح المصدر، أن شركة “ABB” كانت ضمن الشركات التى تقدمت بعروضها الفنية للمناقصة الخاصة بمشروع لتنفيذ 3 محطات -محطتى محولات على الجهد المتردد والمستمر، ومحطة مفاتيح ربط هوائى-، وتختص المحطات الثلاثة بمشروع الربط الكهربائى الدولى بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل قدرات 3000 ميجاوات بين البلدين فى أوقات الذروة.
ولفت الى أن شركة ” ABB” تنافس كبرى الشركات العالمية فى هذه المناقصة فيما يتعلق بحزمة تنفيذ 3 محطات محولات من بينهم شركة سيمنس الألمانية وألستوم وإتحاد شركتى براون بوفيري السويسرية وآسيا السويدية.
واشار المصدر إلى أن ما يدعم منافسة شركة ” ABB” فى مناقصة محطات محولات مشروع الربط الكهربائى الدولى بين مصر والسعودية، هو مشاركتها السابقة فى اعمال التطوير لمحطة كهرباء السد العالى، والتى تم إسنادها إلى تحالف شركتى براون بوفيرى السويسرية وأسيا السويدية- ABB -، خاصة وأن جميعهم حصلوا مسبقًا على تصنيف “فوريس” لأكبر الشركات في العالم المتخصصة في أنظمة المعدات الكهربائية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير محطة كهرباء السد العالى تضمن تجديد 12 توربين بمحطات السد العالى لزيادة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 9% إلى 25%.
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