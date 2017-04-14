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أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
الاهلي10

أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد

الجمعة، 14 ابريل 2017 11:07 م
متابعات

نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء.

وأكد الجهاز الإداري للأهلي أن فتحي شارك في لقاء الاتحاد ببطاقة صفراء واحدة، حصل عليها أمام بتروجت، وليس 3 بطاقات كما زعم البعض.

وأوضح الجهاز الإداري للأهلي أنه قبل كل مباراة يتأكد أفراد الجهاز من البطاقات الصفراء والحمراء والإيقافات الخاصة بكل لاعب.

وكانت أنباء قد انتشرت حول نية مسؤولي الاتحاد السكندري التقدم بشكوى اعتراضًا على إشراك أحمد فتحي في مباراة الفريقين الأخيرة وهو موقوف.

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