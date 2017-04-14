تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة باقى العناصر الإرهابية الهاربة المحرضة على استهداف كنيستى مارجرجس فى طنطا ومارمرقس فى الإسكندرية، بعد تحديد هوية الاثنين الانتحاريين منفذا الحادثين، “محمود مبارك” منفذ حادث الإسكندرية، و”ممدوح البغدادى” منفذ حادث طنطا.

وقررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين تم القبض عليهم مؤخراً 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهم: سلامة وهب الله عباس إبراهيم مواليد 24 مايو 1982 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية - مركز قنا - حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك من مواليد 8 يوليو 1982 بمحافظة قنا ويقيم بها المخادمة - مركز قنا - أخصائى اجتماعى بمعهد أزهرى، وعلى شحات حسين محمد شحاتة من مواليد 3 يناير 1978 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية - الشويخات - مركز قنا - حاصل على دبلوم فنى صناعى.

وأعلنت وزارة الداخلية عن زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ 500 ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين، متقدمة بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت فى التوصل للعناصر الهاربة حفاظًا على أمن واستقرار البلاد، وتؤكد على الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أى معلومات.