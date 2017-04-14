لا تزال أزمة تعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية تمثل أزمة كبرى داخل نادى الزمالك الذى يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم أفريقى سوبر خلال الموسم الكروى الجديد بالتفاوض مع بعض المهاجمين ذو الإمكانيات الكبيرة لكن يأتى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه لتمثل أزمة كبرى.

الليبيرى وليم جيبور مهاجم الوداد المغربى يعد على رأس القائمة المرشحة للانتقال للزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل لكن الشروط المادية للاعب تؤكد استحالة انتقاله للقلعة البيضاء بعدما حدد مليون دولار راتب سنوى وهو ما يوازى 18 مليون جنيه مصرى ويستحيل أن يوافق مسئولو النادى على سداد هذا المبلغ لأى لاعب مهما كان اسمه.

أزمات الزمالك مع الدولار ظهرت بقوة فى الآونة الأخيرة بعدما أعلن النادى صعوبة شراء النيجيرى ستانلى مهاجم وادى دجلة المعار للأبيض لنهاية الموسم نظرًا لضرورة سداد مليون و500 ألف دولار لناديه وهو ما يوازى 27 مليون جنيه مصرى بينما تجاوز النادى الأزمة عند التعاقد مع البرتغالى إيناسيو المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بعد الاتفاق معه على سداد راتبه بالجنيه المصرى وقيام وكلاء أعماله بتحويل المبلغ بالدولار ومنحه للخواجة.