ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل أول الوزارة لشئون البترول والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

ووجه الوزير خلال الاجتماع بالاستمرار فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق منافذ توزيع البوتاجاز وبالمتابعة المتواصلة لانشطة هذه المنافذ لضمان توفيرهذه السلعة الاستراتيجية بسهولة ويسر وبأسلوب حضارى يليق بالمواطن المصرى ، والعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتغطية كافة محافظات الجمهورية ، فضلاً عن تكثيف الاستعدادات في أوقات ذروة الاستهلاك خلال المواسم والاعياد وفصل الشتاء ، والاستعانة بتقنيات أجهزة التتبع ( GPS ) في اسطول سيارات نقل البوتاجاز للحفاظ على منتج البوتاجاز المدعم وحمايته .

ومن جانبه أشار المحاسب حسين فتحى رئيس الشركة إلى تنفيذ خطة موسعة خلال العام للانتشار على مستوى الجمهورية وتطوير خدمات توزيع البوتاجاز التي تقدمها الشركة من خلال 172 مركزا في 21 محافظة بالإضافة الى المنافذ الثابتة لافتاً الى توزيع اكثر من 70 مليون أسطوانة من خلال مراكز ومنافذ بوتاجاسكو بزيادة نسبتها 20% عن العام السابق ، مشيراً إلى اقامة مراكز توزيع جديدة في مناطق ومحافظات تعمل فيها الشركة لأول مرة حيث تم الانتهاء من انشاء 5 مستودعات جديدة تشمل مستودع بمحافظة دمياط ومستودعين بالمنيا بالإضافة إلى مستودع بمنطقة مدينتي لخدمة اهالى القاهرة الجديدة ، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة لزيادة منافذ التوزيع الثابتة ذات السعات الصغيرة كأحد الحلول لتوفير الأسطوانات وتحقيق استقرار السوق خاصة في ظل تحديات توفير الاراضى لاقامة المستودعات بالمحافظات ، لافتاً الى وصول عدد هذه المنافذ التابعة لبوتاجاسكو الى 262 منفذاً بعد إقامة 41 منفذ بأسيوط و 6 منافذ بالقاهرة ومنفذ جديد بأسوان .

وأشار الى الاستمرار في تطوير أنشطة توزيع البوتاجاز بمحافظات الصعيد من خلال مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابع للشركة بمحافظة سوهاج والذى يخدم سوهاج وقنا والاقصر واسوان وتم تطويره وتحديثه مما انعكس على زيادة الكميات المنتجة، كما تم التوسع في خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز الى المنازل والمنشآت التجارية من خلال العمالة الفنية المدربة فضلاً عن توزيع الأسطوانات في مناطق العين السخنة والساحل الشمالى.