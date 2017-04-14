بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و” الكسندر نالباندوف” سفير دولة جورجيا بالقاهرة توطيد سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وزيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بينهما.

واستعرض البنا خلال لقاءه مع السفير بديوان وزارة الزراعة، اليوم الجمعه، فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يأتي على رأسها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروع انشاء 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.

وأوضح وزير الزراعة خلال اللقاء ان القيادة السياسية في مصر حريصة على تشجيع المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار خاصة في المجال الزراعي، لافتًا الى ان تلك المشروعات القومية ستغير من خريطة مصر الزراعية، وستفتح آفاقًا أوسع لتحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة.

وأشار البنا الى أن مصر تمتلك حاليًا سوقًا كبيرًا للاستثمار، لافتًا الى تلك الاستثمارات سيكون مردودها على المستويين المحلي والدولي.

وأبدى سفير جورجيا استعداد بلاده وترحيبها بالتعاون مع مصر، وتطوير العلاقات الزراعية معها، في كافة المجالات والقطاعات المرتبطة بهذا الشأن، وخاصة في زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين.