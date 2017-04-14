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مدبولى: استثمار 105 مليارات جنيه بهيئة المجتمعات حتى يونيو 2016
وزير اﻻسكان مصطفى مدبولي‎

مدبولى: استثمار 105 مليارات جنيه بهيئة المجتمعات حتى يونيو 2016

الجمعة، 14 ابريل 2017 10:23 ص
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المجالات المختلفة بالمدن الجديدة، منذ بدء العمل بالهيئة وحتى 30 يونيو 2016، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة.

وقال ​إنه منذ بدء العمل بالهيئة وحتى 30 يونيو 2016، تم استثمار حوالى 105 مليارات جنيه بمعرفة الهيئة موزعة كالتالي: 74 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و22 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و5.5 مليار جنيه استثمارات الخدمات، و1.5 مليار جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير: فى الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2016، تم استثمار حوالى 40.4 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة كالتالي: 28.8 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و8.3 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و700 مليون جنيه استثمارات الخدمات، و618 مليون جنيه استثمارات (تطوير الأداء – الزراعة)، بخلاف 2 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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