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منفذ حادث «ستوكهولم» على صلة بـ«داعش»
حادث ستوكهولم

منفذ حادث «ستوكهولم» على صلة بـ«داعش»

الجمعة، 14 ابريل 2017 10:16 ص

أفادت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل، أن وزارة الخارجية الكازاخية قالت إن المشتبه به في تنفيذ حادث دهس ستوكهولم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وكان المشتبه به قد صدم حشدا في ستوكهولم بشاحنة، الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة 15 آخرين، قبل أن يتم اعتقاله.

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