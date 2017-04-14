قائمة «أثرياء العرب» لعام 2017الجمعة، 14 ابريل 2017 10:12 ص
استعاد بعض الأثرياء العرب من أصحاب المليارات مكانتهم في قائمة فوربس الشرق الأوسط، بعد تعافي أسعار النفط التي أدت إلى خروج 8 منهم في العام الماضي.
وبحسب فوربس، ارتفع صافي الثروات الإجمالي للأثرياء العرب بنسبة 29.2 % خلال العام الماضي، ليصل إلى 123.4 مليار دولار توزعت على 42 ثريا.
أما معظم الأثرياء من أصحاب المليارات وأغناهم، فكانوا من المملكة العربية السعودية بصافي ثروات لـ 10 أثرياء مجتمعين قدره 42.1 مليار دولار.
يليهم الأثرياء الإماراتيون، بصافي ثروات وصل إلى 27.3 مليار دولار.
لبنان أيضا برز في القائمة بوصفه البلد الذي احتوى على أكبر عدد من أصحاب المليارات قياسا إلى عدد السكان.
وضمت القائمة شخصيتين عربيتين لحقا بركب قائمة الأثرياء، هما محمد صيرفي المستثمر في شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، والذي قدرت ثروته بمليار دولار، ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، بثروة قدرت بـ1.3 مليار دولار.
ترتيب الأثرياء
احتفظ الأمير السعودي الوليد بن طلال بصدارة القائمة بعد إضافة 4.1 مليارات دولار، إلى ثروته البالغة 18.7 مليار دولار.
وللمرة الأولى، احتل الإماراتي ماجد الفطيم المركز الثاني، بعد تزايد ثروته إلى ما يفوق الضعف لتصل إلى 10.6 مليارات دولار.
يليه السعودي محمد العمودي بثروة تقدر بنحو 8.1 مليار دولار.
في حين تزايدت ثروة الإماراتي، ماجد الفطيم صاحب متاجر ( Carrefour) الضخمة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، إلى ما يفوق الضعف بمقدار 10.6 مليار دولار، ليحل مكان محمد العمودي.
وغدت كينيا أولى الوجهات التي وصلت إليها مجموعته في منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية عام 2016 .
كذلك كشفت “فوربس الشرق الأوسط”، عن قائمة العائلات الثرية المؤثرة في اقتصادات الدول العربية، وأظهرت أن جميعها من دول الخليج العربي.
وقد ورثت معظم العائلات الثرية وعددها 12 عائلة، ثرواتها بعد انتقال الأعمال من الآباء إلى الأبناء الذين تولوا بدورهم إدارتها وتنميتها.
بينما يشكل العصاميون أكثر من 70 % من الأثرياء العرب.
وضمت السعودية معظم العائلات الثرية، بصافي ثروة إجمالية قدرها 25.7 مليار دولار. وفي مقدمتها عائلة العليان بثروة قدرها 8 مليارات دولار، مصدرها الشركات المساهمة العامة.
تليها عائلة الشايع (5 مليارات دولار)، وأبو داوود (4 مليارات دولار) اللتان تشكلت ثروتاهما من حيازة حقوق علامات تجارية عالمية لوقت طويل، وهي طريقة شائعة لمزاولة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط.
ومقارنة بالعام الماضي، حافظت غالبية العائلات على ثرواتها كما كانت العام الماضي، بينما عاد أفراد عائلتي الحكير والخرافي إلى قائمة فوربس هذا العام، في إشارة إلى تحسن الأسواق المالية.
كذلك حلت في القائمة لأول مرة، عائلة الفهيم بصافي ثروة قدره 1 مليار دولار. وهي تساهم في تأسيس مشروع “لؤلؤة دبي” البالغة قيمته 10 مليارات دولار.
وجاء هذا التقييم بناء على أسعار الأسهم في 17 فبراير 2017 للأفراد الأثرياء، وكما هي في 8 مارس 2017 للعائلات الثرية، بحيث تصل قيمة الأسهم التي يمتلكها الأشقاء أو الورثة في الشركة نفسها إلى 1 مليار دولار على الأقل.
-
"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT