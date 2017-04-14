 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 10:38 صباحاً
روابط سريعة
مسئول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مسئول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار

الجمعة، 14 ابريل 2017 10:38 ص
محيط - خالد الريس

أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما”.
وأشار الكيلاني من خلال لقائه ببرنامج “ًصباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن عناصر “داعش” والجماعات الإرهابية هم “خوارج هذا العصر .. ولديهم قصور في فهم النص الديني”، مضيفا أن الحديث النبوي يمنع أن ترمي مسلما بالكفر حتي لا يصبح المجتمع “تكفيري”، رافضا وصف العناصر الإرهابية بـ”الكفر”.
وأوضح أن رسول الله “ص” كان مجاور لجميع الفئات بالمدينة المنورة، ولم يتعرضوا للإيذاء أو القتل بسبب أفعال بعض الفردية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3