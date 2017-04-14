أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما”.

وأشار الكيلاني من خلال لقائه ببرنامج “ًصباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن عناصر “داعش” والجماعات الإرهابية هم “خوارج هذا العصر .. ولديهم قصور في فهم النص الديني”، مضيفا أن الحديث النبوي يمنع أن ترمي مسلما بالكفر حتي لا يصبح المجتمع “تكفيري”، رافضا وصف العناصر الإرهابية بـ”الكفر”.

وأوضح أن رسول الله “ص” كان مجاور لجميع الفئات بالمدينة المنورة، ولم يتعرضوا للإيذاء أو القتل بسبب أفعال بعض الفردية.