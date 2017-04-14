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أحمد الشيخ يجري جراحة في إصبع يده.. ويغيب عن مواجهة الزمالك
احمد الشيخ

أحمد الشيخ يجري جراحة في إصبع يده.. ويغيب عن مواجهة الزمالك

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:58 ص
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يجري أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى المعار لمصر المقاصة جراحة في أصبع يده اليسرى خلال الأيام المقبلة فى ظل معاناته من كسر مضاعف فيه وبالتالي أصبح التدخل الجراحي إلزاميًا.

وتأكد غياب صانع الألعاب الدولى عن مواجهة الزمالك فى الدوري العام المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد بعدما فضل الجهاز الفني إعفاءه منها عقب تعرضه لكدمة شديدة فى مباراة المقاولون العرب في الجولة الماضية، هى من تسببت فى تفاقم الإصابة.

يحتل أحمد الشيخ صدارة هدافى مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 هدفَا حتى الآن.

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