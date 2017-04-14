أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الخميس، عن إلقاء أقوى قنبلة في العالم على أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 36 من عناصر تنظيم الدولة شرقي البلاد.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء القنبلة على أهداف تابعة لتنظيم الدولة بالعمل الناجح.

وكان سلاح الجو الأمريكي أسقط القنبلة على أهداف للتنظيم في إقليم نانجرهار شرقيَ أفغانستان.

وتعد قنبلة “جي بي يو 43”، والتي توصف بأم القنابل، أكبر قنبلة غير نووية، استخدمتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

ويبلغ وزن القنبلة 9797 كيلوجراما ويتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وجرى اختبارها أول مرة في مارس 2003.

واستهدفت القوات الأمريكية بهذه القنبلة سلسلة من الكهوف التي يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة بإقليم نانجرهار على الحدود الأفغانية الباكستانية.

ومن غير المعلوم حتى الساعة ما هي الظروف التي دفعت إدارة ترامب إلى استخدام هذه القنبلة التي تصنف بأخطر قنبلة غير نووية عرفها التاريخ العسكري الحديث بعد أربعة عشر عامًا على إجراء أول تجربة لها في قاعدة إيجلين الجوية بولاية فلوريدا، قبل أسبوع من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق.