رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة قداس “الجمعة الحزينة” بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط القاهرة.

وشارك في القداس عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبحضور مئات الأقباط.

وشهدت مختلف الكنائس المصرية اليوم الجمعة قداس “الجمعة الحزينة” وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما اتشحت الكنائس بالسواد وعلقت الستائر السوداء بها، في تقليد كنسي يرتبط بذكرى صلب السيد المسيح.

ويستمر القداس حتى السادسة من مساء اليوم الجمعة، وتتشح فيه الكنيسة بالقماش الأسود في تقليد كنسي يرافق أسبوع الآلام.

يذكر أن “الجمعة الحزينة” أو “جمعة الآلام” أو “جمعة الصلبوت” وفقًا للعقيدة المسيحية هو يوم صلب ودفن المسيح وهو يوم الجمعة الذي يسبق عيد القيامة المجيد وتستمر صلوات الكنيسة طوال اليوم بدون توقف، ويرتدى الشمامسة الزى الجنائزي ويرددوا الألحان الحزينة.