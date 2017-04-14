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«التعليم» تحذر طلاب الثانوية: «اللي هيشير ورقة الامتحان.. هنجيبه»
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

«التعليم» تحذر طلاب الثانوية: «اللي هيشير ورقة الامتحان.. هنجيبه»

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:47 ص

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها امتحانات العام الماضي من تسريبات الورقة الامتحانية، دفعت الوزارة إلى التفكير في نظام البوكليت، لافتًا إلى أن الورقة الامتحانية ستطبع في جهات سيادية، مستبعدًا تسريبها هذا العام.

وأضاف “حجازي” - خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة - أن نظام “البوكليت” ليس تطويرًا لنظام الامتحانات، وإنما هدفه منع الغش سواء داخل اللجنة أو خارجها.

وتابع محذرًا: “اللي هيشير ورقة الامتحان.. هنجيبه”، مناشدًا الطلاب عدم اصطحاب الهواتف المحمولة، قائلا: “حيازة الموبايل أصبحت جريمة”.

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