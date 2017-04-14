تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموينالجمعة، 14 ابريل 2017 10:12 ص
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg
يتم الدخول على علامة التبويب حدث بياناتك و كتابة رقم البطاقة التموينية الذكية واختيار المحافظة ثم الضغط على التالى
يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومى له لتأكيد هوية صاحب البطاقة انه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك إلياً إلى احد صفحات الاستكمال حيث هناك صفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف افراد، وصفحة خاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة افراد ويتم التوجيه من خلال الموقع آلياً على حسب حالة بطاقة الأسرة وما ينقصها من بيانات.
و فى حالة تم التوجيه إلى الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف افراد مستفيدة داخال بطاقة الاسرة.
يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول ورقم الدفع الالكترونى الخاص بفاتورة الكهرباء وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعد ذلك البدء فى تعديل بيانات الافراد المقيديين بالبطاقة من خلال الضغط على تعديل أو حذف .
وفى حالة التعديل فى بيانات احد افراد بطاقة الاسرة يتم استفياء او تصحيح كلا من خانة الرقم القومي وخانة صلة القرابة والضغط على حفظ.
و فى حالة حذف احد افراد بطاقة الأسرة يتم الضغط على حذف فيتم الانتقال آلياً إلى صفحة تأكيد الحذف والضغط على تنفيذ الحذف لإنهاء عملية الحذف.
ثم يتم استكمال استيفاء البيانات المطلوبة من رقم التليفون الارضي والبريد الالكتروني والملاحظات إن وجدت، ثم الضغط على حفظ لانهاء عملية تحديث البيانات.
فى حالة التوجيه إلي الصفحة الخاصة باستكمال وتعديل البيانات وحذف وإضافة أفراد مقيديين ببطاقة الأسرة:-
يتم ملئ البيانات الخاصة برقم المحمول و برقم المحمول الاحتياطى ورقم الدفع الالكترونى الخاص بفاتورة الكهرباء والعنوان و اختيار المحافظة وتعديل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب البطاقة إذا كان به خطأ وبعد ذلك يتم البدء فى تعديل بيانات الافراد المقيديين بالبطاقة.
ثم يتم الضغط على أضف مستفيد اخر وملئ واستيفاء الخانات الخاصة بكل فرد مستفيد ببطاقة الاسرة من اسم المستفيد والرقم القومى وصلة القرابة و اذا كان هناك مستفيد تم إدخاله بالخطأ فيمكن حذفه من خانة إحذف مستفيد وتكرار هذه العملية لكل فرد مستفيد من افراد بطاقة الاسرة.
و بعد الانتهاء من عملية تسجيل بيانات المستفيدين المطلوبة يتم إرفاق الصور الضوئية من المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على اضف ملفات واختيار الملفات التى تحتوى على الصور الضوئية للملفات المطلوبة مع مراعأة ان تكون هذه الملفات بصيغة ملفات الصور (JPG, PNG, …. etc) وفي حالة اضافة ملفات ليست بصيغة من الصيغ المعروفة لملفات الصور لن يتم التسجيل إلا بعد عملية حذف الملف عن طريق الضغط على إلغاء.
و بعد الانتهاء من عملية استيفاء البيانات وارفاق الملفات المطلوبة وحفظ التعديلات من اضافة وحذف يتم الضغط على تسجيل بعد التأكد من كتابة الحروف العربية الأربعة الموضحة بالشكل لانهاء عملية تحديث البيانات مع العلم انه لن تتم إعادة او تصحيح البيانات على الموقع بعد مرور 24 ساعة من عملية تحديث البيانات وفى هذه الحالة يمكن الرجوع الى مركز الإتصال 19959
https://drive.google.com/open?id=0BxvAlZ7honlwbDA4VjJha2p1TlE
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