تمكنت مباحث دارالسلام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بسوهاج من ضبط الثلاثة متهمين بارتكاب واقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ينتمون لعائلة القوايدة بناحية “أولاد خلف” بمركز دارالسلام بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة ليلة أمس الخميس، عندما تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من أحمد شمندى، مأمور مركز دارالسلام يفيد بمقتل كل من “إسماعيل السيد “52 عامًا عامل، عبد الباسط محمد “52 عامًا عامل”، أحمد أحمد 32 عامًا عامل”، أحمد عبد الصبور، 18 عامًا طالب، محمود حسن، 21 عامًا مجند بإدارة قوات أمن المنيا.

كما أصيب هشام حسني 36 عامًا مدرس، وعطا الديب 37 عاما عامل بطلق ناري ونجله الطفل عمر عطا 6 سنوات مصابًا بطلق ناري، حيث تصادف مرورهما بمحل الواقعة، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وجميعهم ينتمون لعائلة القوايدة.

وانتقل العميد خالد الشاذلى، مدير مباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ4 تشكيلات أمن مركزى و3 مدرعات وغلق مداخل قريتى “أولاد خلف وأولاد سالم”، وعمل كمين على العبارة النهرية بالبلينا؛ لتحديد مرتكبى الواقعة وتضييق الخناق لعدم الهروب المتهمين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنهم قتلوا في تجديد الخصومة الثأرية بين عائلتى القوايدة بأولاد خلف والشرابلة بأولاد سالم بمركز دارالسلام.

وبسؤال عبد البر.م 58 عاما مزارع ويقيم بناحية أولاد خلف دائرة المركز شقيق المتوفى المذكور اتهم 6 أشخاص، وهم كل من (هشام منازع، وحمادة عمر، ومصطفى عباس، وتم ضبط كل من رجب عبد اللاه 45 عاما، وصفوت رفاعي 58 عاما عامل، ورفاعي صفوت 29 عاما سائق) بارتكاب الواقعة بتحريض من ع. ج نجل عم المتهم الأول.

وتحرر المحضر رقم 1524 إدارى المركز، وبالعـرض على النيابــة العامـــة قـــررت ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثث المتوفين وبيان الصفة التشريحية.