أكد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، أن الهدف الرئيسي من رفع رسوم تصدير السكر من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه جاء لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن الدولة تحاول الحد من عملية التصدير جميع أنواع السكر.

وأوضح جابر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة على طلب السكر بسبب رمضان والأعياد، موضحا أن الإنتاج المحلي لا يغطي احتياجات السوق المصري حيث حجم الانتاج المحلي 2,3 مليون طن والاستهلاك 3 مليون طن.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلي منها ثم الاتجاه إلى التصدير.

وأضاف أن مصر تعاني من فجوة بالميزان التجاري، حيث يبلغ حجم الواردات 70 مليار دولار فيما يبلغ حجم الصادارات 20 مليار دولار.