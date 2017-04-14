علق الإعلامي حسام الدين حسين مقدم برنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية، ساخرا على قرار توفير أقراص مستحضر دوائي لـ”منع الحمل” بسعر 70 قرشًا للشريط الواحد.

وقال حسام الدين حسين من خلال برنامجه التلفزيوني اليوم الجمعة ساخرا: “بصوا يا جماعة احنا رايحين إجازة طويلة وخدوا بالكوا الغلطة بجون، واحنا معدل الزيادة السكانية عندنا مرتفع عن الصين بـ5 مرات، وكوريا الجنوبية بـ8 مرات، وبنزيد بمعدل مليون نسمة كل 6 شهور”.

وأضاف : “أنتوا شايفين الأسعار فناخد بالنا من فضلكوا عشان مش عارفين هنروح فين تاني”.

جاء هذا تعليقا على إعلان وزارة الصحة بتوفير مستحضر “ميكروسبت” لمنع الحمل بسعر 70 قرش للشريط.