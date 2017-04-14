رحّب محمود طاهر رئيس النادى الأهلى بإجراء تعديل فى لائحة الفريق المالية بناءً على طلب الجهاز الفنى من أجل تحفيز اللاعبين وتحقيق مزيد من الانتصارات بشكل يُساعد الفريق على الحفاظ على لقب الدورى وكذلك الفوز ببطولة أفريقيا وحصد البطولة العربية التى سيخوض منافساتها فى يوليو المقبل بالإسكندرية.

ويبحث رئيس الأهلى خلال الأيام الحالية ملف اللاعبين الأربعة الذين ستتم إضافتهم فى للقائمة الأفريقية ابتداءً من منتصف مايو المقبل .

واستقر الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى على المدير الفنى على قيد ميدو جابر وكذلك أحمد دويدار وأن كان هذا الأمر لم يُحسم بشكل نهائى حتى الآن.