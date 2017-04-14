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تأجيل إطلاق سراح «سعد لمجرد» بسبب «الضمان المالي»
سعد لمجرد

تأجيل إطلاق سراح «سعد لمجرد» بسبب «الضمان المالي»

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:18 ص

بعد ساعتين من الانتظار أمام سجن فلوري بالعاصمة الفرنسية باريس، تلقى عشاق سعد المجرد خبراً صادماً من إدارة السجن، باحتمال تأجيل إطلاق سراحه، لعدم دفع “الضمان المالي” علماً بأن إيداعه يعد الخطوة الأولى لبدء إجراءات إطلاق سراحه مؤقتاً.

وبحسب المصادر فإن المبلغ المطلوب كبير ووجدت هيئة الدفاع صعوبة في تدبيره بيوم واحد فقط.

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