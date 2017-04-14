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روسيا تحتجز «سفينة إيطالية»
سفينة كيلدين

روسيا تحتجز «سفينة إيطالية»

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:02 ص

أعلنت مديرية حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم أن حرس الحدود الروسي احتجز سفينة إيطالية اخترقت الحدود الروسية.

وذكر بيان لحرس الحدود الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم الجمعة أنه يوجد على متن هذه السفينة قبطان و6 من أفراد الطاقم من كرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود.

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود الروسي اقتاد السفينة إلى ميناء كيرتش شرقي القرم وفرض عليها حظرا بمغادرة الميناء، موضحا أنه جرى فتح قضية إدارية ضد قبطان السفينة وشركة “أوشن كوبيب دو أو أو” التي تمتلك هذه السفينة.

يذكر أن السفينة التي تم احتجازها، هي قاطرة اسمها “أران”، وكانت تبحر تحت علم مالطا، ووقعت الحادثة يوم 10 أبريل الجاري، ولم يعلن عنها إلا اليوم.

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