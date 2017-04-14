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مورينيو يلوم 4 لاعبين بعد التعادل مع أندرلخت
جوزيه مورينيو

مورينيو يلوم 4 لاعبين بعد التعادل مع أندرلخت

الجمعة، 14 ابريل 2017 09:03 ص
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وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللوم لأربعة لاعبين عقب التعادل أمام أندرلخت البلجيكي 1 ـ 1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبرس” البريطانية : “في لغتي الإنجليزية الضعيفة لا أجد وصفًا أفضل من (قذر) لما حدث اليوم، علينا أن نأخذ الأمور على محمل الجد”.

وأضاف :”هناك لاعبون كانوا لا يضغطون بشكل جيد، راشفورد ولينجارد وإبراهيموفيتش ومارسيال، لقد كانوا متشابهين اليوم”.

وتابع :”اللاعبون في الخلف كانوا في حالة من التركيز ويمتازون بالصلابة اليوم، ولكن من كان يجب عليهم قتل اللعبة لم يفعلوا ذلك”.

واختتم :”كان يجب علينا أن نبدأ المباراة في أولدترافورد ونحن في الأمام، لكننا لم نقتل المباراة اليوم”.

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