أعلنت مصادر مسئولة بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، أن 9200 معتمر يغادرون اليوم على 37 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية وشركات طيران خاصة إلى الأراضى المقدسة بداية من الساعات الأولى وحتى منتصف الليل.

وقالت المصادر : تنظم مصر للطيران طوال اليوم الجمعة 13 رحلة طيران بينهم 7 رحلات إلى جدة و ست رحلات إلى المدينة المنورة تنقل 3200 معتمر من الصالة الموسمية والمخصصة لرحلات الشركة إلى المطارين السابقين بينما تنظم الخطوط السعودية 16 رحلة طيران بينهم 13 إلى جدة و ثلاث رحلات إلى المدينة المنورة تنقل 4800 معتمر وتنظم شركات الطيران الخاصة 8 رحلات إلى جدة وبعض المدن القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الطائف وتبوك وينبع والقصيم لنقل 1200 معتمر.