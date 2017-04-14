أكد الدكتور الشحات عزازي أحد علماء الأزهر الشريف، أن مصر ذكرت في مقام الهيبة والاجلال والتكريم بجميع الكتب المقدسة، لارتباط أسمها بقصص الأنبياء والرسل منذ عهد سيدنا ادريس “عليه السلام” الذي اقام في مصر.

وأشار عزازي من خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، إلى أنه هناك بعض الأراء تؤكد أن سيدنا إدريس هو الملك اخناتون الذي دعا لتوحيد الألهة، مشيرا إلى أن أسم سيدنا ادريس “اخنوخ” ببعض الكتب المقدسة، وقال: “الأسم قد يكون تحرف من اخنوخ إلى اخناتون”.

وأعلن أن السيدة هاجر هي أم سيدنا إسماعيل الذي يعتبر “جد العرب”، واصفا المصريين بأنهم “أخوال عرب الحجاز”.

وأوضح أن مصر أرادها الله بأن تكون “خزائن خيرات الدنيا” حيث ولى الله سيدنا يوسف خزائن مصر عندما أراد وضع سيدنا يوسف في مكانة عالية، مشيرا إلى قول سيدنا يوسف في القرآن الكريم “اجعلني على خزائن الأرض”.