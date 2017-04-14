أدرت نافورة تريفي الشهيرة في روما مبلغًا ضخمًا على الجمعيات الخيرية بالعاصمة الإيطالية خلال عام 2016 بحسب أرقام جديدة ظهرت مؤخرًا.

وذكرت جمعية “كاريتاس” الخيرية هذا الأسبوع أن السائحين قد ألقوا نقودًا معدنية بإجمالي 1.4 مليون يورو في النافورة الباروكية خلال العام الماضي، والتي تذهب لدعم المحتاجين، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

ويعود تاريخ نافورة “تريفي” المغطاة بتماثيل لشخصيات أسطورية وربما هي الأشهر بالعالم، إلى العام 1762 وكانت النافورة محور كثير من الأفلام السينمائية ولعل أبرزها “ثلاث عملات في النافورة” إنتاج عام 1954.

وجرت العادة أنه يتعين على الزائرين إلقاء عملة في النافورة باستخدام اليد اليمنى فوق الكتف الأيسر في حالة كانوا يودون العودة إلى المدينة يومًا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن إجمالي العملات المستخرجة من النافورة قد زاد بأكثر من مائة ألف يورو مقارنة بعام 2013.