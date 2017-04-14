ذكر مصدر قضائى الجمعة أن القضاء الفرنسى طلب فى نهاية مارس من البرلمان الأوروبى رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبان التى يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية.

وكانت لوبن رفضت فى العاشر من مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها هذه.