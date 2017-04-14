تقام اليوم الجمعة مباراتان مؤجلتان من الجولة 22 لمسابقة الدورى العام حيث يلتقى الإسماعيلى مع الشرقية ووادى دجلة مع طلائع الجيش.

ففى تمام الثامنة مساء يستضيف وادى دجلة نظيره طلائع الجيش على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة متكافئة للغاية يسعى فيها الفريق العسكرى لتعويض هزيمته فى المواجهة الأخيرة أمام أسوان بهدف دون رد فى اللحظات القاتلة بينما يسعى الفريق الدجلاوى لمواصلة عجلة الانتصارات بعد الفوز على الشرقية.

ويحتل وادى دجلة المركز الثامن برصيد 31 نقطة فيما يملك الطلائع 32 نقطة دفعت به للمركز السابع فى جدول الدورى وما زال يملك مباراة مؤجلة مع الزمالك.

ويسعى أحمد حسام “ميدو” المدير الفنى لوادى دجلة لخطف النقاط الثلاث فى ظل تقارب النقاط بينه وبين الطلائع للتفوق عليه والتقدم بخطوات ثابتة فى جدول الدورى نحو المربع الذهبى وهى نفس الأحلام التى تراود طارق يحيى المدير الفنى للفريق العسكرى الغاضب من استهتار لاعبيه فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام أسوان التى كانت سببًا فى خسارة النقاط الثلاث.