أعلن مسؤولون أفغان، بأن القنبلة التي ألقتها أمريكا، وعرفت باسم “أم القنابل”، أسفرت عن مقتل 35 عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي، على الأقل.

وكان الجيش الأمريكي، ألقى أكبر قنبلة غير نووية، على مواقع التنظيم في أفغانستان.