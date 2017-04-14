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«أم القنابل» الأمريكية تقتل 35 «داعشياً» في أفغانستان
داعش في افغانستان‎

«أم القنابل» الأمريكية تقتل 35 «داعشياً» في أفغانستان

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:35 ص

أعلن مسؤولون أفغان، بأن القنبلة التي ألقتها أمريكا، وعرفت باسم “أم القنابل”، أسفرت عن مقتل 35 عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي، على الأقل.

وكان الجيش الأمريكي، ألقى أكبر قنبلة غير نووية، على مواقع التنظيم في أفغانستان.

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