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لاعب يركل كرة على بعد 1600 كم من الملعب ويعثر عليها صدفة
كرة

لاعب يركل كرة على بعد 1600 كم من الملعب ويعثر عليها صدفة

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:48 ص

جرى العثور على كرة خاصة بإحدى الفرق التابعة لمدينة أبردين الأسكتلندية في إحدى الشواطئ بالنرويج بعد اختفائها لمدة طويلة.

وكان نادي “بانكس أودي” الأسكتلندي تحت 19 عاما يعتقد أنه فقد الكرة بعدما ركلها أحد اللاعبين بقوة خلال واحدة من مباريات الدوري وغادرت من فوق سياج الملعب.

وتفاجأ مسؤولو النادي عقب توصلهم ببريد إلكتروني يخبرهم أنه جرى العثور على الكرة في جزيرة نرويجية صغيرة تبعد بحوالي 1600 كيلومتر عن أسكتلندا - وفقا لسكاي نيوز .

وعثر على الكرة أحد المقيمين في الجزيرة يدعا جوني ميكالسن، الذي قال إنه تعرف على الكرة بعدما وجد اسم النادي “بانكس أودي” مطبوعا عليها .

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