تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة حزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي.

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان “السيسي يعزى البابا تواضروس بالكاتدرائية في شهداء الوطن .. المتورطون أمام العدالة في أقرب وقت.. ورعاية كاملة لأسر الضحايا” قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال زيارته مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولقائه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن خالص تعازيه في مصاب مصر الأليم وشهداء مصر من المواطنين الذين سقطوا ضحايا للحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم الأحد الماضي. كما أعرب الرئيس عن خالص مواساته لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدا أنهم سيَلقون كامل الاهتمام والرعاية من الدولة. وأكد الرئيس السيسي أن جميع أجهزة الدولة ستبذل أقصى ما في وسعها لملاحقة مرتكبي تلك الأفعال الآثمة وتقديم كل من شارك فيها للعدالة في أسرع وقت.

وبعنوان “الأرصاد : طقس شم النسيم معتدل”، قالت الأهرام إن أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع استمرار درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام يومي الأحد والإثنين القادمين (يوما عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم)، ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار بارد ليلا.

وأوضح أن الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطيء المطلة عليها، وقضاء أوقات طيبة على ضفاف نهر النيل.

وبعنوان “إسماعيل : موقفنا المالي جيد والاحتياطيات النقد ممتازة” .. قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد أمس أن الموقف المالي للدولة جيد وأن وضع الاحتياطي النقدي ممتاز ويقترب من 29 مليار دولار .. مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة قدما في عمليات الإصلاح التي بدأت تؤتي ثمارها وكشف في تصريحات صحفية أن عجز الموازنة العامة سيكون أقل من العام الماضي وأن معدلات النمو ستكون في حدود 4 %.

وأشار إسماعيل إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيقترب من 2ر4 تريليون جنيه .. وكشف عن وجود تدفقات مالية منتظمة تسمح بفتح اعتمادات مالية منتظمة لاستيراد السلع الغذائية الرئيسية، وأن الحكومة ستضخ كميات ضخمة من اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق خلال الفترة القادمة وتوفير مزيد من السلع الغذائية الرئيسية في معارض أهلا رمضان.

وتحت عنوان “8 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية”، قالت الصحيفة إن مجلس إدارة المنطقة الحرة بالإسماعيلة قرر إقامة 8 مشروعات جديدة بالمنطقة بتكلفة استثمارية قدرها 3ر26 مليون دولار وتوفر 4 ألاف و432 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما قرر إلغاء قرارات التخصيص وسحب الأرض المخصصة لعدد 5 مشروعات استثمارية أخرى لعدم الالتزام بالجدية في تنفيذها.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان “إسماعيل يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع قبرص واليونان.. بحث موقف مشروعات الثروة السمكية ومزارع الزيتون والاتصالات بين الدول الثلاث”، قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع قبرص واليونان والعمل على تطويره في ضوء العلاقات المتميزة مع الدولتين والبناء على النتائج الإيجابية للقمة الثلاثية بين “مصر قبرص اليونان” التي استضافتها القاهرة في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات التعاون المشترك المطروحة بين مصر وقبرص واليونان في عدد من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية بحضور وزراء البيئة والكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي والسياحة والري والزراعة وممثلي الجهات المعنية الأخرى.

وبعنوان “البهنسي رئيس لقطاع القنوات المتخصصة”، قالت الجمهورية إن صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أصدرت قرارا بتولي أسامة البهنسي رئاسة قطاع القنوات المتخصصة اعتبارا من أمس الخميس .. يأتي القرار الذي يعد الأخير قبل تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة عقب تصعيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والذي ترأس أمس لقاء تعارف بأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام داخل قاعة الاجتماعات بالدور التاسع في ماسبيرو.

وبعنوان “الزى الصيفي للشرطة .. غدا”، قالت الصحيفة إن مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صرح بأن موعد ارتداء الزي الصيفي لأعضاء هيئة الشرطة سيكون اعتبارا من الغد بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارارت العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.

وبعنوان “وزير الدفاع يلتقي عددا من قادة وضباط.. القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية”، قالت الصحيفة إن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن القوات المسلحة والشرطة سيظلان في طليعة مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره ودعم جهود البناء والتنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. والوفاء بكافة المهام والواجبات المقدسة المكلفين بها لحماية مقدرات الشعب المصري بكل القوة والحزم. جاء ذلك خلال لقائه عددا من قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية.

وتحت عنوان “رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : تقنين العمالة المؤقتة وصرف مقابل الأجازات المتراكمة قبل الخدمة المدنية”، قالت الصحيفة إن الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن أنه سيتم تقنين أوضاع العمالة المؤقتة في جميع الهيئات الحكومية وأنه لن يتم الإعلان عن تعيينات جديدة إلا حسب الحاجة الفعلية ودون الالتزام بدفعات التخرج.

وقال جميل خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام محافظة الشرقية بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد والقيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان لعرض ملامح قانون الخدمة المدنية الجديدة وأنه من حق كل موظف أن يحصل على رصيد أجازاته المتراكمة قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديدة من وزارة المالية دون اللجوء للهيئات القضائية وفي حالة تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يتعين على الموظف الحصول على أجازاته كاملة ولن يتم صرف مبالغ تعويضية عنها إلا في حالة ثبوت تعذر حصوله على أجازة لحاجة العمل الملحة له وسيتم صرف مقابل مادي عن ثلث رصيده فقط.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان “مدبولي يتابع أعمال «التشطيب» بالحي السكني بالعاصمة الإدارية”، قالت الصحيفة إن مصطفى مدبولي وزير الإسكان أكد أنه يتم حاليا تنفيذ أول عينة تشطيب لواجهات العمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد 10 أشهر من العمل .. مشيرا إلى أنه كلف شركات المقاولات العاملة بالمشروع بالانطلاق في أعمال التشطيبات المختلفة بعد اعتماد المكتب الاستشاري لنوعيات التشطيب المختلفة. جاء ذلك خلال تفقد الوزير أمس الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عمليات التشطيب للعمارات الجديدة.

وتحت عنوان “وزير الهجرة : مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة يوليو القادم”، قالت الصحيفة إن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للجهرة وشئون المصريين في الخارج أكدت أنه يتم حاليا الإعداد والتنظيم لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة المقرر انعقاده في يوليو المقبل . وأوضحت أن هذا المؤتمر يهدف إلى توضيح صورة نساء مصر العظيمات حول العالم، ويعد أول مؤتمر للمرأة المصرية المهاجرة حيث يأتي في إطار عام 2017 الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعام المرأة المصرية.