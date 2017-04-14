شرطة سول: لم نعثر على متفجرات بمبنى «سامسونج»

قالت الشرطة اليوم الجمعة إن السلطات في كوريا الجنوبية لم تعثر على متفجرات بمقر شركة سامسونج للتأمين على الحياة في سول.

وصرح مسؤول بالشرطة لرويترز بأن الضباط الذين أرسلوا إلى مبنى الشركة الواقع في منطقة سيوتشو بجنوب سول خلصوا إلى أنه ليست هناك متفجرات في الساعة 0438 بتوقيت جرينتش.

وكان المبنى قد أخلي اليوم بعد بلاغ عن وجود متفجرات بداخله.