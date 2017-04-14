أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري ، أن الإدارة العامة للمرور قد وضعت خدمات مكثفة الطرق السريعة بين المحافظات لتيسير حركة المرور على المواطنين على مدار اليوم استعدادا للأجازات والأعياد القادمة.

وطالب هشام من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، من المواطنين الألتزام بقواعد وأداب المرور والقيادة بسرعة مناسبة لمستوى الرؤية، محذرا من احتمالية وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

وأضاف أنه هناك خدمة مرورية مكثفة أمام الكنائس لتنظيم حركة المرور أثناء صلوات “جمعة الألام”، مؤكدا أنه تم تأمين 296 كنيسة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن أن الطريق الدائري سيشهد أعمال صيانة وتطوير للطريق القادم من المريوطية تجاه طريق “مصر اسكندرية الصحراوي”.