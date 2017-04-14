 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 09:08 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعار الحديد اليوم الجمعة بالسوق المصري
حديد تسليح
حديد تسليح

ننشر أسعار الحديد اليوم الجمعة بالسوق المصري

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:21 ص
كتب- ربيع شعبان

اسم الشركة سعر الطن بالجنيه
حديد عز 9600
حديد بشاي 9550
حديد المصريين 9525
حديد العتال 9350
حديد عطية 9490
حديد مصر ستيل 9350
حديد المراكبي 9420
حديد العشري 9350
حديد الجيوشي 9350
حديد سرحان لا بوجد تحديث من الشركة
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3