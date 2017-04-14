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انطلاق صالون الكاريكاتير الأوروبي في بوخارست غدا
أطرف الكاريكاتيرات حول كأس العالم

انطلاق صالون الكاريكاتير الأوروبي في بوخارست غدا

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:22 ص
وكالات

تقام النسخة الخامسة من صالون الكاريكاتير الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست غد السبت وحتى 22 مايو المقبل يشارك فيها كوكبة من الفنانين من أنحاء أوروبا.

ويتركز الموضوع الرئيسي للاحتفالية هذا العام على “الاحترام” وسيكون أمام الجمهور فرصة لزيارة معرض مخصص للصور الهزلية كما يحضرون عدة موائد مستديرة وورش عمل ومناقشات.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن المعرض يضم أعمالا من عدة دول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا إلى جانب أسبانيا واليونان وهولندا فضلا عن بولندا وقبرص ورومانيا.

وسينطلق المهرجان يوم التاسع من مايو “يوم أوروبا” بعروض فنية وموسيقى حية تقدمها فرقة نمساوية.
يذكر أن صالون الكاريكاتير الأوروبي هو مشروع يضم شبكة أوروبية من المعاهد الثقافية الوطنية.

أطرف الكاريكاتيرات حول كأس العالم

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