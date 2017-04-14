دعا طالب أمريكي في المدرسة الثانوية، صديقته إلى حفل التخرج بطريقة فريدة من نوعها، حيث قدم لها الدعوة أثناء قفزة مظلية من ارتفاع شاهق.

ونشر تاي مايرز (19 عامًا) مقطع فيديو على موقع يوتيوب الإلكتروني، يظهر فيه وهو ينفذ قفزة مظلية من طائرة مرتديًا بدلة رسمية، وبيده يافطة كتب عليها: “أنا أحبك، هلا رافقتني إلى حفل التخرج؟”.

يذكر بأن صديقة الشاب، كيتي بوتر قبلت دعوته على الفور، وقالت بأن هذه أفضل دعوة تلقتها في حياتها. وأضافت بوتر: “لم أتفاجأ بالدعوة على هذه الطريقة، لأني أعرف بأن مايرز يحب أن يقوم بالأشياء الغريبة، خاصة من أجلي”.

وقال مايرز الذي نفذ أكثر من 30 قفزة مظلية في السابق، بأنه يعرف بأن بوتر التي تعرف عليها منذ عامين، ستقبل دعوته، ولكنه أراد أن يقدم لها الدعوة بطريقة مميزة لأنه يحبها كثيرًا.

وقد حضر الثنائي حفل التخرج يوم السبت الماضي، وفازا بلقب الملك والملكة في الحفل، بحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني.