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بدء «إجلاء» مدنيين ومقاتلين من 4 مناطق سورية
إجلاء أهالي الوعر - سوريا

بدء «إجلاء» مدنيين ومقاتلين من 4 مناطق سورية

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:10 ص

بدأت صباح الجمعة، عملية إجلاء مدنيين ومقاتلين من أربع مناطق سورية محاصرة بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة، برعاية كل من إيران بوصفها أبرز حلفاء دمشق، وقطر الداعمة للمعارضة، وفق ما أكدته فرانس برس ومصدر محلي.

وحسب مراسل الوكالة بمنطقة الراشدين الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب (شمال) فإن 80 حافلة على الأقل وصلت إلى المنطقة آتية من بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين والمحاصرتين من الفصائل في إدلب (شمال غرب).

وقال أمجد المالح أحد سكان مدينة مضايا المحاصرة من قوات النظام قرب دمشق، وهو على متن إحدى الحافلات التي تغادر من مضايا: “انطلقنا الآن، نحن 2200 شخص على متن 65 حافلة”.

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