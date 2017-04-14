 Moheet on google
الجمعة 14 ابريل 2017 09:15 صباحاً
روابط سريعة
إعلان نتائج الانتخابات على مقعدي «السادات» و«المصيلحي».. اليوم
مجلس الشعب

إعلان نتائج الانتخابات على مقعدي «السادات» و«المصيلحي».. اليوم

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:08 ص

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل عصر اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخاب التكميلى لمجلس النواب بدائرتى أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية، وذلك بعد أن أصبح مقعد الأولى شاغرًا بتعيين على مصيلحى وزيرًا للتموين، والثانية بإسقاط عضوية النائب أنور السادات.

ويتنافس فى الانتخابات بدائرة أبو كبير بالشرقية 10 مرشحين، وتجرى الانتخابات فى 128 لجنة انتخابية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الدائرة 247 ألف ناخب.

فى حين يتنافس فى الانتخابات بدائرة تلا والشهداء 22 مرشحا، وتجرى الانتخابات فى 196 لجنة انتخابية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 409 ألف و566 ناخب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3