إعلان نتائج الانتخابات على مقعدي «السادات» و«المصيلحي».. اليوم

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل عصر اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من الانتخاب التكميلى لمجلس النواب بدائرتى أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء بالمنوفية، وذلك بعد أن أصبح مقعد الأولى شاغرًا بتعيين على مصيلحى وزيرًا للتموين، والثانية بإسقاط عضوية النائب أنور السادات.

ويتنافس فى الانتخابات بدائرة أبو كبير بالشرقية 10 مرشحين، وتجرى الانتخابات فى 128 لجنة انتخابية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى الدائرة 247 ألف ناخب.

فى حين يتنافس فى الانتخابات بدائرة تلا والشهداء 22 مرشحا، وتجرى الانتخابات فى 196 لجنة انتخابية، ويبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 409 ألف و566 ناخب.