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اليوم.. محادثات ثلاثية «خطيرة» بشأن الأزمة السورية
وليد المعلم وزير الخارجية السوري

اليوم.. محادثات ثلاثية «خطيرة» بشأن الأزمة السورية

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:05 ص

يعقد اليوم الجمعة وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا اجتماعا تشاوريا في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد أيام من ضربة أميركية على قاعدة جوية عسكرية سورية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان سفير سوريا في موسكو أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيتوجه إلى روسيا قريبا في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيصل موسكو اليوم الجمعة. وأكد المصدر نفسه أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيصل موسكو في اليوم ذاته.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفير أن المحادثات ستركز على تداعيات الضربة الأميركية على قاعدة الشعيرات الجوية في مدينة حمص وسط سوريا يوم الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تدميرها بشكل شبه كامل.

وجاء الهجوم الأميركي على القاعدة العسكرية السورية ردا على هجوم بالغاز الكيماوي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب شمالي البلاد قبل 8 أيام.

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