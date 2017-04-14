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اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد بالإسماعيلية
الدكتور محمد مختار جمعة

اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد بالإسماعيلية

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:03 ص

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، مسجد المستشار على عبد الهادي الذي أنشئ بالجهود الذاتية بقرية الهوانية مركز ومدينة القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول خطبة جمعة بالمسجد الجديد حول “خطورة التكفير والفتوى بدون علم وضرورة الاصطفاف في مواجهة الإرهاب”، وينقلها التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وقال الشيح مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن تكلفة إنشاء المسجد بلغت 2 مليون و250 ألف جنيه، على مساحة إجمالية قدرها 354 مترًا مربعًا ويتكون من طابقين، ويضم مصلى علويًا للنساء مساحته لا تقل عن 150 مترًا، ويتسع لأكثر من 200 مصل.

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