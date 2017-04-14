مفجر «كنيسة طنطا».. قام ببناء زاوية لنشر فكره المتطرفالجمعة، 14 ابريل 2017 07:58 ص
أجواء من الهلع والحزن تسيطر على أهالي نجع “الحجيري” التابع لقرية “الظافرية” في مركز قفط جنوب محافظة قنا، بعد بيان وزارة الداخلية، مساء أمس، والذي أثبت تورط الانتحاري ممدوح أمين محمد بغدادي، في تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية، الأحد الماضي.
وقال حسين عابد، أحد أبناء نجع الظافرية، إن المتهم بنى زاوية قرب الجبل منذ سنوات، وبالتحديد عقب ثورة يناير وعودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية، وكان دائم الصلاة بها ولا يصلي إلا بها، وكان دائمًا ما يكفِّر الصوفية بالقرية، مشيرًا إلى أنَّ الانتحاري اختفى منذ فترة طويلة قاربت 5 أشهر .
وتابع أنَّ أهالي القرية كانوا دائمًا ما يعارضون أفكاره المتطرفة، مؤكدًا أنَّه كان معه صحبة من أبناء قرى أخرى يظلون في الزاوية القريبة من الجبل ويعقدون حلقات نقاش طويلة، وبخاصة في عهد جماعة الإخوان المسلمين.
وقال أحد جيران المتهم، إنَّه اختفى مع حامد عويضة (المتهم الثاني)، الذي أعلنت عنه الداخلية أمس، وكانت لديهما أفكار متشددة تعارض القوات المسلحة.
ومن المقرر، أن يعقد أهالي نجع الظافرية، مؤتمرًا لتحديد موقف القرية من العناصر المتطرفة بالقرية المتورطة في أعمال تخريبية سالت على أثرها دماء الأبرياء.
وقال محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، إنَّ الزاوية خاصة بالأهالي، مشيرًا إلى أنَّ كل زاوية يروج فيها لأفكار متشددة يتم إبلاغ الأمن الوطني.
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