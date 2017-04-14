بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 5.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,058 مليون ورقة منفذة على 149 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.0 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 1,371 مليون ورقة منفذة على 164 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 10.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 12.1 مليون ورقة منفذة على 1,689 عملية خلال الأسبوع.