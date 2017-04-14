عرض الإعلامي أسامة كمال مقطع فيديو لتحركات الإرهابي ممدوح البغدادي داخل كنيسة طنطا قبل لحظات من عملية التفجير.

وقال “كمال” خلال برنامجه “dmc” المذاع على قناة “dmc” إن الإرهابي ممدوح حمزة مواليد عام 77، وحاصل على ليسانس آداب، واحد كوادر البؤرة الارهابية، كما “كمال” عرض صورة للإرهابي خلال الحلقة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أمس، أنه فى إطار جهود الوزارة باستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحاري مرتكب حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، واستخلاص الاشتباهات وتأكيدها وبإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحارى التى عثر عليها بمسرح الحادث.

على الفور تم تحديد منفذ الحادث والذى تبين أنه الهارب، ويدعي ممدوح أمين محمد بغدادى (مواليد 25/6/1977 بقنا ويقيم نجع الحجيرى الظافرية مركز فقط – حاصل على ليسانس آداب، المذكور أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتى يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته فى عملية التعدى على كمين النقب بالوادى الجديد.

واستمرارًا لخطة ملاحقة العناصر الهاربة بالبؤرة المشار إليها فقد أمكن ضبط عدد ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة وهم، سلامة وهب الله عباس إبراهيم (مواليد 24/5/1982 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / مركز قنا - حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك ( مواليد 8/7/1982 قنا ويقيم بها المخادمة / مركز قنا - أخصائى اجتماعى بمعهد أزهرى، وعلى شحات حسين محمد شحاته ( مواليد 3/1/1978 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / الشويخات مركز قنا - حاصل على دبلوم فنى صناعى.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة باقى العناصر الهاربة بتلك البؤرة الإرهابية.

وتعلن الوزارة عن زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين، وتتقدم بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت فى التوصل للعناصر الهاربة حفاظًا على أمن واستقرار البلاد وتؤكد على الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أى معلومات.