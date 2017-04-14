أول فيديو لمفجر كنيسة «مارجرجس» في طنطاالجمعة، 14 ابريل 2017 07:49 ص
عرض الإعلامي أسامة كمال مقطع فيديو لتحركات الإرهابي ممدوح البغدادي داخل كنيسة طنطا قبل لحظات من عملية التفجير.
وقال “كمال” خلال برنامجه “dmc” المذاع على قناة “dmc” إن الإرهابي ممدوح حمزة مواليد عام 77، وحاصل على ليسانس آداب، واحد كوادر البؤرة الارهابية، كما “كمال” عرض صورة للإرهابي خلال الحلقة.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أمس، أنه فى إطار جهود الوزارة باستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحاري مرتكب حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا في محافظة الغربية، واستخلاص الاشتباهات وتأكيدها وبإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحارى التى عثر عليها بمسرح الحادث.
على الفور تم تحديد منفذ الحادث والذى تبين أنه الهارب، ويدعي ممدوح أمين محمد بغدادى (مواليد 25/6/1977 بقنا ويقيم نجع الحجيرى الظافرية مركز فقط – حاصل على ليسانس آداب، المذكور أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتى يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته فى عملية التعدى على كمين النقب بالوادى الجديد.
واستمرارًا لخطة ملاحقة العناصر الهاربة بالبؤرة المشار إليها فقد أمكن ضبط عدد ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة وهم، سلامة وهب الله عباس إبراهيم (مواليد 24/5/1982 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / مركز قنا - حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك ( مواليد 8/7/1982 قنا ويقيم بها المخادمة / مركز قنا - أخصائى اجتماعى بمعهد أزهرى، وعلى شحات حسين محمد شحاته ( مواليد 3/1/1978 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / الشويخات مركز قنا - حاصل على دبلوم فنى صناعى.
وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة باقى العناصر الهاربة بتلك البؤرة الإرهابية.
وتعلن الوزارة عن زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين، وتتقدم بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت فى التوصل للعناصر الهاربة حفاظًا على أمن واستقرار البلاد وتؤكد على الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أى معلومات.
-
"شعبة الأسماك": 25 % ارتفاعا في أسعار "الفسيخ والرنجة" قبل شم النسيم
قال رئيس شعبة الأسماك أحمد جعفر إن أسعار الأسماك المملحة والمدخنة (الفسيخ والرنجة) قد ارتفعت مع قرب أعياد شم النسيم حوالي 25 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي، ...Thu, 13 Apr 2017 11:48:01 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
نصائح «حماية المستهلك» عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم
نشر جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم، وذلك على الموقع الاليكتروني للجهاز ...Thu, 13 Apr 2017 10:02:39 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT