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«الأرصاد»: تحسن في درجات الحرارة ابتداءً من الغد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الأرصاد»: تحسن في درجات الحرارة ابتداءً من الغد

الجمعة، 14 ابريل 2017 08:17 ص
محيط - خالد الريس

أكد محمود شاهين وكيل مركز التحاليل الجوية، أن تحسن طقسي ستشهده البلاد سيبدأ من غدا، حيث ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.
وأوضح شاهين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ًصباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الجمعة، أن مستوى الرؤية بالطرق والمحاور المرورية تسمح بالسفر والتنقل، محذرا من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر.
كما طالب المواطنين بتوخي الحذر أثناء تخفيف الملابس خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيرا إلى درجات الحرارة الصغرى المنخفضة.
وأضاف أن متوسط درجات الحرارة بالسواحل الشمالية يتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية، ويتراوح ما بين 24 إلى 27 درجة بالوجة البحري والقاهرة، وفي شمال الصعيد من 25 إلى 28 درجة، وفي جنوب سيناء و مدن البحر الأحمر مابين 26 إلى 28 درجة، وفي جنوب الصعيد ما بين 29 إلى 32 درجة.

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