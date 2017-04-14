ساندت الفنانة مي كساب، زوجها المطرب أوكا، أثناء التحقيق معه بصحبة زميله أورتيجا، في النيابة، بعد منعه من السفر، بتهمة التزوير.

وقالت كساب، في تغريدة عبر صفحتها بموقع تبادل الصور “انستجرام “: “ربنا يخليكم لبعض، ويخليكم لينا.. ربنا عالم بحالكم وحالنا وحال كل اللي بيحبوكم”.

وأضافت الفنانة: “ربنا عالم الناس اللي في رقبتكم، والبيوت اللي مفتوحة من وراكم، ربنا العدل الحق الرحمن الرحيم”.

وتابعت مي كساب: “إن شاء الله، غمه وهتزول قريب جداً، وربنا هيفك كربكم وهيظهر الحق وهترجعولنا قريب تنورو حياتنا وحياة كل اللي بيحبوكم.. وحشتونا قوي، ربنا يرجعكم لينا بالسلامة”.

واختتمت كساب، بالقول: “أوكا و أورتيجا مظلومين”.