بعد بلاغ بوجود قنبلة.. إخلاء مبنى «سامسونج» في سول

قالت صحيفة مانى توداى الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه يجرى إخلاء مبنى إدارى تابع لمجموعة سامسونج فى جنوب سول بعد بلاغ عن وجود متفجرات بداخله.

واستشهدت الصحيفة بإعلان داخل المبنى لاتخاذ إجراءات الأمان اللازمة. ولم يتضح على الفور أى مبنى لسامسونج فى منطقة سيوتشو بجنوب سول هو الذى يشير له التقرير. ولم يتسن الوصول لسامسونج للتعليق.