ننشر تفاصيل الفصل الإجتماعي لبطاقات التموين الذكيةالجمعة، 14 ابريل 2017 07:30 ص
نظراً لظروف العمل والاقامةبمحافظات أخري بعيداً عن الاسرة في ظل الحاجة الى الدعم التموينمي من خبز وسلع تموينية، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع كبير من المواطنين من أزمة البطاقات الذكية والتي تتعلق بالحاجة الى الفصل الإجتماعي للمغتربين والمقيمين في غير محالا اقامتهم الثابتة ببطاقة التموين.
الأمر الذي حدا بوزارة التموين الى إصدار قرار الفصل الإجتماعي وبدل التالف والفاقد للبطاقات الذكية .
وتتم عمليات الفصل الاجتماعي، واستخراج بدل التالف والفاقد من بطاقات التموين الذكية للمستفيدين من الدعم بما لايؤثر علي عدد الأفراد المقيدين وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويتطلب أن يكون الطلب مستوفى المستندات لمكتب التموين من شهادات الميلاد، واثبات محل الاقامة وبطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة .
يبدأ المواطن بتقديم طلب لمكتب التموين التابع له مستوفيا المستندات المطلوبة التي يحتاجها بالنسبة للبطاقات التموينية،علي أن يراجع المكتب الطلبات، ثم يقوم بإعداد كشوف مؤيدة بـ”سي دي”.
تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في خدمات البطاقات و بها الرقم القومي و رقم بطاقة التموين الذكية و نوع الخدمة المطلوبة .
وتتولى مديرية التموين ارسال كامل الكشوف أسبوعيا لقطاع الرقابة و التوزيع بالوزارة ، حيث تتولي وزارة التموين مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي ولإرسال البيانات بعد مراجعتها للشركات المختصة.
على أن يتم إبلاغ المواطن بتنفيذ طلبه خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب و طبقا للتوجيه الوزاري تقوم وزارة الانتاج الحربي بإخطار التموين بكشوف البطاقات الذكية التي يتم إصدارها أولا بأول.
يتم تسليم الكروت الذكية الصادرة إلي مديريات التموين بعد مراجعتها .. علي أن تقوم المديرية بتسليم البطاقات لأصحابها من خلال مكاتب التموين التابعة لها خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
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